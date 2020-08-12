Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошло награждение военных летчиков

Андрей Аркадьев
15:01 12.08.2020
Ведомственные медали «За воинскую доблесть» I и II степени, а также медали «За боевые отличия» вручили 29 летчикам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командующий группировкой Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко поздравил российских военных летчиков с Днем Военно-воздушных сил (ВВС), который отмечается 12 августа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Обеспечивая безопасность национальных интересов России и оказывая братскую помощь сирийскому народу Военно-воздушные силы в тесном сотрудничестве с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики успешно выполняют задачи в борьбе с международным терроризмом. Достижение побед наших Военно-воздушных сил кроется в мастерстве и мужестве летчиков, воспитанных на ярких примерах патриотизма и верности воинскому долгу», - сказал Чайко, выступая на торжественном построении.

Генерал отметил, что в Сирии с 2015 года российские летчики провели более 85 тысяч боевых вылетов.

«Мы всегда будем гордится подвигами, совершенными нашими летчиками в небе Сирии - подполковником Олегом Пешковым и майором Романом Филипповым, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом», - сказал командующий.

После этого он вручил 29 летчикам ведомственные медали «За воинскую доблесть» I и II степени, а также медали «За боевые отличия».

День ВВС отмечается 12 августа в России с 2006 года согласно указу президента РФ Владимира Путина. Дата 12 августа выбрана в связи с тем, что в этот день в 1912 году был подписан приказ о создании штата воздухоплавательной части при Главном управлении Генерального штаба Российской армии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.08.2020, 19:29
Первые в мире: как создавалась российская вакцина от COVID-19
Дата12.08.2020, 15:01
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошло награждение военных летчиков
Дата12.08.2020, 12:16
«Спартак» продолжит выступление в РПЛ в сезоне 2020/21
Дата12.08.2020, 12:22
Минобороны подпишет контракт на поставки Су-30СМ2 и Як-130
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
15:01 Армия
Видео
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошло награждение военных летчиков
05:00 Армия
Видео
Поддержка с земли: кто обслуживает самолеты ВКС РФ в Сирии
05:50 В стране и мире
Видео
Российские военные инженеры уничтожили пещеру террористов в сирийской Хаме
05:49 В стране и мире
Видео
Российские военные развернули пост для санобработки машин на трассе М-5 в Сирии
05:35 В стране и мире
Видео
Военные России и Турции провели патрулирование в провинции Эль-Хасака в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:41 В стране и мире
Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности
13:42 Эксклюзив
Видео
«Помяли немножко машины»: Ширвиндт рассказал о ДТП на Валдае
12:16 Спорт
«Спартак» продолжит выступление в РПЛ в сезоне 2020/21
12:04 В стране и мире
Стали известны подробности ДТП с участием Александра Ширвиндта
11:29 В стране и мире
Видео
«Как овощ»: Пашаев рассказал о состоянии Ефремова незадолго до госпитализации
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.