На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошло награждение военных летчиков

Командующий группировкой Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко поздравил российских военных летчиков с Днем Военно-воздушных сил (ВВС), который отмечается 12 августа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Обеспечивая безопасность национальных интересов России и оказывая братскую помощь сирийскому народу Военно-воздушные силы в тесном сотрудничестве с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики успешно выполняют задачи в борьбе с международным терроризмом. Достижение побед наших Военно-воздушных сил кроется в мастерстве и мужестве летчиков, воспитанных на ярких примерах патриотизма и верности воинскому долгу», - сказал Чайко, выступая на торжественном построении.

Генерал отметил, что в Сирии с 2015 года российские летчики провели более 85 тысяч боевых вылетов.

«Мы всегда будем гордится подвигами, совершенными нашими летчиками в небе Сирии - подполковником Олегом Пешковым и майором Романом Филипповым, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом», - сказал командующий.

После этого он вручил 29 летчикам ведомственные медали «За воинскую доблесть» I и II степени, а также медали «За боевые отличия».

День ВВС отмечается 12 августа в России с 2006 года согласно указу президента РФ Владимира Путина. Дата 12 августа выбрана в связи с тем, что в этот день в 1912 году был подписан приказ о создании штата воздухоплавательной части при Главном управлении Генерального штаба Российской армии.