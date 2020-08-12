Конкурс АрМИ-2020 «Открытая вода»

Соревнование понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» пройдет на полигоне «Вантовый» в городе Муром Владимирской области с 28 августа по 5 сентября.

Состав команды - до 60 человек: старший команды, капитан команды конкурса, понтонный взвод – 34 человека, инженерно-саперное отделение – 5 человек, экипажи плавающих транспортеров – командир взвода, 3 экипажа по 2 человека, экипажи паромно-мостовых машин – старший парома, 2 экипажа по 3 человека, группа технического обеспечения – 2 человека, обеспечивающий персонал – 3 человека.

Соревнование проходит в 6 этапов:

- ведение инженерной разведки водной преграды;

- десантная переправа минометной батареи на плавающих транспортерах;

- паромная переправа автомобилей с боеприпасами на ПММ;

- паромная переправа танка на ПММ;

- оборудование двух 60-ти тонных паромов и перевозка гусеничной тяжелой техники на противоположный берег;

- оборудование взводного парома и перевозка гусеничной тяжелой техники на противоположный берег.

В конкурсе задействованы:

- понтонно-мостовой парк ПМП;

- плавающий транспортер средний ПТС;

- паромно-мостовая машина;

- надувная лодка.

По итогам проведения этапов конкурсов командам присуждаются медали за первое, второе и третье место. Места команд-участниц в рейтинговой таблице определяются по количеству медалей, полученных в отдельных конкурсах. Победители определяются в командном зачете по наибольшему количеству завоеванных медалей.

Награждение победителей и призеров осуществляется в командном зачете медалями за первое, второе, третье места и кубком за первое место в играх.