На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК «Курск»

Сегодня на Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск».

Пятеро выпускников нынешнего филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» проходили службу на АПРК «Курск» и погибли при исполнении воинского долга. В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров - выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Воздать дань мужеству погибших моряков пришли курсанты, командование филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.

Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию.