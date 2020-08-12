Многоцелевые ударные беспилотники начнут поступать в ВКС РФ в следующем году

Многоцелевые ударные беспилотники, способные уничтожать объекты противника высокоточными боеприпасами, начнут поступать в ВКС РФ с 2021 года. Об этом рассказал заместитель главкома российскими Военно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине», - приводит «Красная звезда» слова Дронова.

Военачальник также сообщил, что в настоящее время на вооружении находятся комплексы с БПЛА ближнего действия, малой и средней дальности.

Кроме того, по словам Дронова, способность ударных беспилотников к высокоточному поражению целей подтвердило их использование в Сирии.

«Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооруженных формирований», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Заместитель главкома ВКС РФ добавил, что оснащение войск беспилотными летательными аппаратами позволит существенно повысить эффективность их применения, а также уменьшить потери среди личного состава.

Как отметил Дронов, беспилотная авиация используется для решения разведывательных, ударных, транспортных и специальных задач, для наращивания возможностей пилотируемой авиации, а также в условиях, когда применение пилотируемой авиации ограничено либо является менее эффективным.