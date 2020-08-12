Шойгу поздравил военных летчиков с Днем ВВС

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных летчиков со 108 годовщиной создания Военно-воздушных сил России, пожелав им крепкого здоровья и мирного неба.

«Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость Родины», - говорится в поздравлении.

В поздравительном адресе министра обороны подчеркивается, что в наши дни ВВС является важнейшей составляющей Воздушно-космических сил России. Являясь наследниками Великой Победы, военнослужащие и гражданский персонал «свято чтут тех, кто 75 лет назад отстоял независимость родной земли».

В поздравлении отмечается, что военные летчики с честью продолжают славные традиции старших поколений. Они успешно решают задачи по обеспечению безопасности страны, уничтожению международного терроризма в Сирии, освоению современного вооружения и техники, а также активно участвуют в оказании помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

«От всей души поздравляю личный состав Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Особые слова признательности хочу выразить ветеранам. Ваш опыт, высокое чувство ответственности за судьбу государства востребованы и сегодня. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, дальнейших успехов в службе и труде на благо Отечества», - говорится в поздравлении.

В 1912 году 12 августа приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба. Именно 12 августа считается днем образования военной авиации России. Сегодня в ВВС в составе Воздушно-космических сил обеспечивают безопасность России в воздушно-космической сфере, осваивают новые образцы вооружения и военной техники.