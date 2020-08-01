В честь 320-летия: в Главном храме ВС РФ прозвучал Гимн Тыла

Православный хор инженерных войск исполнил Гимн Тыла в Главном храме Вооруженных сил России. Божественная литургия прошла в субботу по случаю 320-летия со дня образования Тыла ВС РФ и 90-летия Воздушно-десантных войск.

Литургию провел ключарь Главного храма епископ Клинский Стефан.

«Хористы православного хора военнослужащих инженерных войск преподнесли тыловикам музыкальный подарок, исполнив гимн Тыла», – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

На молебне присутствовал министр обороны Сергей Шойгу. По окончанию богослужения замминистра Дмитрий Булгаков поздравил военнослужащих, членов их семей и ветеранов с праздником. Гости также совершили экскурсию по храму и посетили музейный комплекс «Дорога памяти».

На соборной площади в честь праздника развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники, которую используют подразделения материально-технического обеспечения (МТО). В частности, представлена кухня-столовая в кузове-контейнере на базе автомобиля «КАМАЗ» и предназначенная для приготовления горячей пищи из трёх блюд для 240 человек. Кроме того, была представлена военная форма от Петровских времен до современного парадного генеральского кителя.

В Минобороны также добавили, что в честь 320-ой годовщины образования Тыла ВС РФ на интернет-портале ведомства открылся новый мультимедийный раздел. На его страницах посетители смогут ознакомиться с историей и современностью системы МТО ВС РФ.