«Тюльпаны» и «Пионы» для «врага»: кадры артиллерийских учений в Северной Осетии

Минометчики артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии, совершили марш на полигон Тарское в Северной Осетии для проведения тактических учений с использованием минометов большой мощности.

Боевые расчеты во время стрельб нанесли сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам условного неприятеля, его командным пунктам и складам с оружием. Координаты целей подразделения получали с беспилотной авиации. Огонь велся на изнурение живой силы «противника», разрушение объектов и уничтожение военной техники.

Всего в полевых занятиях на полигоне участвовали свыше одной тысячи военнослужащих артиллерийского соединения ЮВО, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, включая артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион», не имеющие по огневой мощи аналогов в мире.