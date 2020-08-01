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Шойгу заявил, что ВДВ способны решать задачи любой сложности

Роман Захаров
13:15 01.08.2020
Глава Минобороны РФ выступил на военно-спортивном празднике по случаю предстоящего 90-летия Воздушно-десантных войск.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в настоящее время способны решать задачи любой сложности. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня Воздушно-десантные войска - это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности», - сказал министр обороны на военно-спортивном празднике по случаю предстоящего 90-летия ВДВ.

Шойгу напомнил, что во все времена бойцам «крылатой пехоты» доверяли наиболее сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. Генерал армии особо подчеркнул, что безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага.

Вспомнил министр и про заслуги десантников во время ВОВ. Как сообщил Сергей Шойгу, за проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны тысячи офицеров, сержантов и солдат ВДВ были награждены орденами и медалями, 296 человек удостоились высокого звания Героя СССР, а всем воздушно-десантным дивизиям было присвоено почетное наименование «Гвардейская».

Кроме того, министр обороны России отметил  беспримерную самоотверженность и стойкость «голубых беретов», которые они продемонстрировали в Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии и других горячих точках.

Глава МО РФ выразил благодарность ветеранам ВДВ, которые «стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства», продолжают оставаться в строю и передают свой бесценный опыт молодому поколению.

По его оценке Шойгу, современное поколение десантников, как и раньше, отличает безупречное боевое мастерство и способность во что бы то ни стало добиваться поставленных целей. 

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