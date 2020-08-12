На защите неба: российским Военно-воздушным силам исполняется 108 лет

Днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, когда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба.

В настоящее время ВВС в составе Воздушно-космических сил на высоком профессиональном уровне обеспечивают безопасность нашей страны в воздушно-космической сфере, осваивают новые образцы вооружения и военной техники, выполняют задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирии.

«Предприятиями оборонной промышленности выполняется поставка в военно-воздушные силы новой авиационной техники. В 2020 году уже поставлены боевые самолеты Су-34, Су-35с, учебно-боевые самолеты Як-130, Л-410увп-е20, вертолеты Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. До конца года спланировано поступление самолетов Ил-76мд-90а и Су-57» - заявил командующий Военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Сергей Дронов.

С 2020 года ВВС РФ приступили к реализации Плана развития аэродромной сети Вооруженных Сил России. По словам Дронова, до 2027 года предусматривается проведение первоочередных мероприятий на объектах инфраструктуры более ста аэродромов. В текущем году планируется окончание ремонтных работ на 14 аэродромах.

Командующий ВВС также сообщил, что в первую очередь работы будут выполняться на аэродромах базирования перспективных авиационных ракетных комплексов, боевого дежурства стратегических ракетоносцев, в том числе в Арктической зоне, аэродромах оперативно-тактической авиации.