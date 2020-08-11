Расчеты С-400 Балтфлота уничтожили самолеты «противника» на учениях

В зенитно-ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялись плановые учения с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» по отражению авианалета условного противника.

В ходе тренировки были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ самолетами условного противника, роль которых исполнили звено истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота.

После получения сигнала, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

В завершении мероприятия, расчетами ЗРС С-400 были проведены электронные пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены.