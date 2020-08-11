Короли небес: видео перелета ракетоносцев Ту-160 из Саратовской области в Анадырь

Опубликовано видео перелета двух стратегических ракетоносцев Ту-160, экипажи которых преодолели воздушный путь из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации.

В учениях задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78. Мероприятия проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе учений отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Среди летчиков получил прозвище «Белый лебедь». Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет – до 3500 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 километров и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 метров это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.