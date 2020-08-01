Шойгу принял участие в молебне в честь 320-летия Службы Тыла и 90-летия ВДВ в Главном храме ВС РФ

В Главном храме Вооруженных сил России состоялся торжественный молебен, посвященный 320-летию Службы Тыла и 90-летию Воздушно-десантных войск. В нем приняли участие глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, командование ВДВ, а также военнослужащие подразделений тыла и ВДВ.

Молебен провел ключарь храма Победы епископ Клинский Стефан. Специально для проведения молебна в Верхнем храме выставили иконы Святого Преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя военнослужащих и гражданского персонала материально-технического обеспечения. Каждый желающий после завершения молебна смог приложиться к святыне.

Главный храм ВС РФ посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, Нижний храм – в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Первого августа исполнилось 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота. Специалисты тылового обеспечения во все времена выполняли важные задачи по всестороннему снабжению войск, как в повседневной деятельности, так и в боевых условиях.

В честь праздника на соборной площади храма Победы была развернута выставочная экспозиция новейших образцов вооружения и военной техники. Гости также могли познакомиться с военной формой одежды от Петровских времен до современного парадного генеральского кителя. На развернутых пунктах питания всех желающих угостили свежевыпеченным хлебом и гречневой кашей.