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Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области

Андрей Аркадьев
13:19 11.08.2020
Мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки.
Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
© Фото: Минобороны России

Летно-тактические учения под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша начались в Саратовской области, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Мероприятия продлятся до конца недели, в них будут задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78.

На учениях планируется отработать перебазирование авиатехники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика, дальность его полета и другие параметры, сообщили «Звезде» в пресс-службе ПАО «Туполев».

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет имеет турбовинтовые двигатели. На тот момент только такие силовые установки позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.

Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии. За годы производства было построено 497 самолетов, в том числе 268 Ту-22М3. Из них на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3.

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