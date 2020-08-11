Иностранные команды прибыли в Псков для участия в конкурсе «Десантный взвод-2020»

Военнослужащие из КНР, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии, Экваториальной Гвинеи прибыли в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод-2020».

Соревнования пройдут на полигоне «Струги Красные» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». Они начнутся 23 августа, а завершатся 1 сентября, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Участникам измерили температуру, они прошли медицинский осмотр. Также им выдали маски и обеспечили средствами дезинфекции.

В части гостей встретили хлебом и солью, в военный оркестр сыграл гимны стран-участниц. Руководитель оргкомитета конкурса – начальник боевой подготовки Воздушно-десантных войск генерал-майор Сергей Волык от имени командующего ВДВ приветствовал участников конкурса, пожелав всем успехов и честной борьбы.

Всего в Международном этапе конкурса «Десантный взвод-2020» примут участие более 250 военнослужащих из 11 стран. В каждую команду входят до 42 человек. Состязания проходят в четыре этапа. Подробнее читайте на нашем сайте.