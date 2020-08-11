Конкурс АрМИ-2020 «Глубина»

Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» пройдет в Севастополе в Крыму. В составе команды восемь представителей основного состава, тренер и представитель команды - всего десять участников.

Конкурс проводится в несколько этапов:

- «весы»;

- «спасение на воде и оказание ПМП утонувшему»;

- «фланец»;

- «резка, сварка»;

- «оказание помощи аварийному НК»;

- «поддержание жизнедеятельности аварийной ПЛ»;

- «работа в замкнутом пространстве»;

- подводная борьба «Акватлон».

Для успешного выполнения испытаний участники будут использовать два типа снаряжения: шланговое водолазное снаряжение с жестким шлемом и ботами оборудованное дыхательными аппаратами, работающими по открытой или вентилируемой схеме дыхания и автономное водолазное снаряжение с полнолицевой маской или с полумаской, для плавания на ластах и с дыхательными аппаратами, работающими по открытой или полузамкнутой (замкнутой) схеме дыхания.

Команда-победитель в общем зачете определяется по максимальной сумме баллов, набранных командой на упражнениях.

Команда-победитель в отдельном упражнении определяется по максимальной сумме баллов, набранных командой на конкретном упражнении.

При равенстве суммы баллов у двух и более команд преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в пятом упражнении - «Работа в замкнутом пространстве».