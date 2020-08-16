Конкурс АрМИ-2020 «Авиадартс»

Летные экипажи Воздушно-космических сил соревнуются в мастерстве действий в воздухе.

Команды состоит из 97 человек на каждый род авиации, каждая команда на своих воздушных судах: старший команды, летный состав (до 60 человек), группа руководства полетами (до 25 человек), тренерская группа (2 человека), обслуживающий персонал (до 5 человек на каждый тип авиационной техники), судейская комиссия (до 10 человек), инженерно-технический состав (до 25 человек на каждый тип авиационной техники).

В ходе первого этапа соревнований будут отработаны: полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки и техника пилотирования. На втором этапе летным экипажам предстоит совершить полет на атаку наземной цели.

В конкурсе будет использована следующая техника:

- истребительная авиация, самолеты типа Су-27, Су-30, МиГ-29, Су-35;

- штурмовая авиация, самолеты типа Су-25;

- бомбардировочная авиация, самолеты типа Су-24, Су-34;

- военно-транспортная авиация, самолеты типа Ил-76;

- армейская авиация, вертолеты типа Ка-52, Ми-35, Ми-28н, Ми-8.