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Конкурс АрМИ-2020 «Суворовский натиск»

08:10 16.08.2020
Конкурс «Суворовский натиск» пройдет в городе Благовещенск Амурской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соревнование экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» пройдет в городе Благовещенск Амурской области.

В состав команды входит 21 человек:  начальник, представители команды (по четыре танковых экипажа: три основных и один запасной - до 12 человек), тренерская группа из двух человек и отдел технического обеспечения из шести человек.

Конкурс проводится на боевых машинах пехоты БМП-2 в два этапа:

- Индивидуальная гонка, в которой участвуют по 3 экипажа от каждой команды, все они проходят по 3 круга (3-5 км) с выполнением 3-х стрельб. Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени за прохождение дистанции. Двенадцать команд Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам «Индивидуальной гонки», выходят в полуфинал этапа «Эстафета»;

- Эстафета по 3 экипажа от команды на одной боевой машине пехоты с заменой экипажа. В финале состязаются четыре команды. Каждый экипаж проходит 4 круга (3-5 км), преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Последовательность выполнения стрельб при прохождении дистанции «Эстафета» осуществляется по установленному жребием варианту.

Победители по результатам индивидуального первенства экипажей награждаются памятными медалями за первое, второе и третье место среди экипажей боевых машин пехоты.

По итогам эстафеты команды награждаются памятными медалями за первое, второе и третье место, в командном зачете и кубком победителя за первое место среди команд.

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