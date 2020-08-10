Конкурс АрМИ-2020 «Танковый биатлон»

Соревнование танковых экипажей «Танковый биатлон» пройдет на подмосковном полигоне Алабино с 23 августа по 5 сентября.

Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Все военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

В состав каждой команды входят начальник команды, четыре экипажа танков, в том числе один запасной, два тренера и техническое обеспечение из шести человек.

Все экипажи соревнуются на танках Т-72 или на аналогичной технике.

«Танковый биатлон» разделен на три этапа. Первый представляет собой индивидуальную гонку, в которой принимают участие все команды. На втором этапе участвуют по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.

Призеры в номинациях определяются по результатам всех этапов конкурса. Команда-победитель конкурса определяется судейской комиссией по сумме результатов всех четырех этапов, набрав наибольшее количество баллов за занятые места на соответствующих этапах с учетом коэффициентов значимости.

Победители по результатам индивидуального первенства экипажей награждаются памятными медалями за первое, второе и третье место. По итогам эстафеты команды награждаются памятными медалями за первое, второе и третье место в командном зачете и кубком победителя за первое место среди команд, ценными подарками.