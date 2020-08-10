Вода пошла в столицу Крыма по 15 водоводам общей протяженностью более 800 км

Пятнадцать линий водоводов общей протяженностью более 800 километров уложили в Крыму подразделения материально-технического обеспечения. Об этом сообщил сообщил заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Задача, поставленная министром обороны, выполнена», - сказал Булгаков на церемонии введения водоводов в строй.

В Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Этого объема достаточно, чтобы решить проблему нехватки воды в крупнейшем городе Крыма. Трубопровод в кратчайшие сроки построили военные Южного, Западного и Восточного военных округов, что позволит удовлетворить потребность Симферополя и обеспечить жителей питьевой водой.

Трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами прокладывали около месяца. Для его строительства были задействованы около 600 военнослужащих и 200 единиц инженерной техники.