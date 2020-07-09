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Картаполов вручил полковую чашу штурмовому авиационному полку «Нормандия-Неман»

Кирилл Васин
07:48 09.07.2020
Вручение полковой чаши является формой коллективного поощрения воинских формирований.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны

В Приморском крае заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов вручил личному составу штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа знак воинской доблести - полковую чашу Министерства обороны РФ.

Вручение полковой чаши является формой коллективного поощрения воинских формирований. Она вручается соединениям, воинским частям ВС РФ за отличия при выполнении специальных задач, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные в ходе маневров, походов и учений, качественное освоение и эффективное применение личным составом образцов вооружен­ия и военной техники.

Церемония началась с возложения цветов к бюсту Героя России майора Романа Филипова, который проходил службу в прославленном полку. Вместе с генерал-полковником Андреем Картаполовым память героя почтили командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

После торжественного выноса Государственного Флага Российской Федерации и знамени части был зачитан приказ министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в соответствии с которым Картаполов вручил полковую чашу командиру штурмового авиационного полка полковнику Сергею Легаеву.

Обращаясь к собравшимся, заместитель министра обороны отметил, что летчикам доверена высокая честь служить в легендарном штурмовом авиационном полку «Нормандия-Неман», который был сформирован в июне 1938 года в Хабаровском крае на аэродроме Гаровка и уже 20 июля 1941 года вступил в бой с фашистскими оккупантами в составе Северо-западного фронта. За выдающиеся боевые достижения в 1942 году часть преобразована в 18-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В апреле 1943 года в состав полка влились летчики эскадрильи «Нормандия», сражающейся во Франции. В 1944 году за мужество и героизм, проявленные летчиками при освобождении Витебска, приказом Верховного Главнокомандующего полку присвоено почетное наименование «Витебский». Также полк награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени и орденом Суворова второй степени.

За годы войны летчики полка выполнили 12 638 боевых вылетов и уничтожили 427 самолетов противника. После окончания Великой Отечественной войны боевая служба полка продолжилась в небе Кореи, где в воздушных боях летчики сбили 91 самолет противника.

В честь пятидесятилетия Великой Победы полку присвоено почетное наименование «Нормандия-Неман». В 2006 году за мужество и героизм, проявленный в Великой Отечественной войне, за сохранение традиций и бережное отношение к памяти фронтовой дружбы полк награжден высшей наградой Франции - крестом ордена Почетного Легиона.

12 летчиков прославленного полка за подвиги удостоены звания Героев Советского Союза, один - Героя России. Гвардии старший лейтенант Марсель Лефевр и майор Роман Филипов навечно занесены в списки первой штурмовой авиационной эскадрильи.

В настоящее время легендарный 18-й штурмовой авиационный полк с честью выполняет все возложенные на него задачи по защите нашей Родины. Многие военнослужащие полка за участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике награждены государственными наградами.

«Навсегда в памяти останется бессмертный подвиг заместителя командира авиационной эскадрильи майора Романа Николаевича Филипова, который был сбит при выполнении боевой задачи в провинции Идлиб, вел неравный бой с превосходящими силами противника и предпочел героическую смерть позорному плену» - подытожил свое выступление Картаполов.

Он поздравил личный состав авиационного полка с высокой наградой и пожелал летчикам новых успехов в совершенствовании ратного мастерства. Церемония вручения чаши завершилась общим торжественным прохождением личного состава полка под «Марш авиаторов».

Также на аэродроме в Черниговке в честь исторического для части события прошли показные полеты самолетов МиГ-31БМ, состоялись выступления парашютистов-спортсменов, концерт творческих коллективов районного Дома культуры.

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