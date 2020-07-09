Экипажи ВТА выполнили плановые ночные полеты на Ан-26

Аэродром Мигалово в Тверской области встретил экипажи военно-транспортной авиации, которые прибыли туда для выполнения плановых учебно-тренировочных полетов на самолетах Ан-26.

Мероприятия прошли строго по плану: летчики отработали взлет и посадку, полет по маршруту и по приборам. Особое внимание уделялось выполнению посадки в темное время суток. Также экипаж отрабатывал взаимодействие с группами руководства полетами на аэродроме.

Учебно-тренировочные полеты в ночное время - это одни из обязательных элементов боевой подготовки, которые выполняются для поддержания высокого профессионализма летчиков.