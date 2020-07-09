Новобранцы из Волгоградской области впервые отправились для прохождения службы в Крым

Военный комиссариат Волгоградской области Южного военного округа (ЮВО) отправил около 100 новобранцев для прохождения военной службы в Республике Крым.

На полуостров военнообязанных доставила авиация Минобороны РФ - самолеты военно-транспортной авиации 4А ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Волгоградской области.

Молодые военнослужащие будут проходить армейскую подготовку в частях национальной гвардии в Феодосии, Евпатории, Симферополе и Гаспре, а также подразделениях Воздушно-десантных войск в Крыму.

Перед тем, как убыть со сборного пункта, новобранцев трижды проверили на отсутствие коронавирусной инфекции, а также обеспечили средствами индивидуальной защиты и антисептиками.