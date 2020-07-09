Воздушную атаку «диверсантов» в Подмосковье отразили из ЗРК Тор-М2

В Московской области завершилось учение с личным составом зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак.

Батарея зенитных ракетных комплексов Тор-М2, поднятая по тревоге, выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

Боевой расчет батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника, экипажи отработали действия по электронному пуску ракет.

Всего в учении приняло участие более 350 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО.