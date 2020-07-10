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Дозаправка Су-30СМ и Су-24М в небе над Крымом: зрелищные кадры

Лина Давыдова
05:00 10.07.2020
Экипажи Су-30СМ и Су-24М Морской авиации ЧФ провели дозаправку в небе над Крымом в ходе учений.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали дозаправку топливом от самолета-топливозаправщика в воздухе в рамках летных тактических учений.

Дозаправку боевых машин в воздухе обеспечивал экипаж самолета-заправщика Ил-78.

Тренировки по пополнению запасов топлива в воздухе проводились поочередно в допустимых минимальных и максимальных границах по высоте. Дистанция между самолетами во время заправки не превышала 10-12 метров. А расстояние от конуса-датчика до штанги заправки летчики определяли визуально.

Всего в мероприятии было задействовано два Су-30СМ и два Су-24М из состава МА и ПВО ЧФ.

Как отметили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота, данным элементом подготовки должен обладать каждый летчик, управляющий самолетом, на котором предусмотрена система дозаправки топлива в полете. Это существенно повышает дальность полета, тактический радиус действий и возможности выполнения поставленных задач.

Всего в мероприятии было задействовано два Су-30СМ и два Су-24М из состава МА и ПВО ЧФ.

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