В Иваново командующий ВТА проверил уровень подготовки молодых летчиков

В Иваново на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации прошли полеты с участием молодых летчиков, выпускников 2017-2018 годов, в рамках подготовки резерва командиров экипажей самолетов Ил-76.

Полеты прошли под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, который лично оценил уровень подготовки каждого из летчиков, а также качество работы летчиков-инструкторов авиацентра, методики обучения молодого летного состава.

В мероприятии были задействованы наиболее подготовленные молодые летчики, которые прошли предварительно соответствующий отбор в своих авиационных полках, а также теоретическую и тренажерную подготовку на базе Ивановского авиацентра ВТА.