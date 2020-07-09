В Иваново командующий ВТА проверил уровень подготовки молодых летчиков
Во время полетов летчики отработали в качестве командиров кораблей взлет и посадку, а также полет по маршруту.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Иваново на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации прошли полеты с участием молодых летчиков, выпускников 2017-2018 годов, в рамках подготовки резерва командиров экипажей самолетов Ил-76.
Полеты прошли под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, который лично оценил уровень подготовки каждого из летчиков, а также качество работы летчиков-инструкторов авиацентра, методики обучения молодого летного состава.
В мероприятии были задействованы наиболее подготовленные молодые летчики, которые прошли предварительно соответствующий отбор в своих авиационных полках, а также теоретическую и тренажерную подготовку на базе Ивановского авиацентра ВТА.