Призывники из Татарстана отправились служить в научные роты

Для службы в научных ротах отбираются наиболее одаренные выпускники учебных заведений. Всего из Татарстана в войска уже убыли более 2,6 тысячи призывников.

«Проходить службу я буду в технополисе "Эра", чему я безгранично рад, потому что буду продолжать научную исследовательскую работу. У меня в семье все служили, поэтому для меня это принципиально», - признался один из призывников.

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