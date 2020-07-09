Призывники из Татарстана отправились служить в научные роты
Молодые люди будут проходить службу в Анапе, Ленинградской и Тамбовской областях, где займутся научной работой.
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Десять призывников из Татарстана отправились служить в научные роты Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Будущие военные ученые займутся разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.
«Проходить службу я буду в технополисе "Эра", чему я безгранично рад, потому что буду продолжать научную исследовательскую работу. У меня в семье все служили, поэтому для меня это принципиально», - признался один из призывников.
Для службы в научных ротах отбираются наиболее одаренные выпускники учебных заведений. Всего из Татарстана в войска уже убыли более 2,6 тысячи призывников.