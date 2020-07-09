Под покровом ночи: танкисты ЦВО прорвали оборону и отразили атаку «противника»

Под Оренбургом военнослужащие ЦВО во время учений отработали навыки защитных действий от атаки условного противника, в случае нападения «неприятеля» ночью.

По замыслу практических действий, подразделения условных боевиков под покровом ночи прорвали оборону с задачей захватить важные объекты в тылу мотострелкового подразделения. Перед танковыми экипажами стояла задача контратаковать «противника», разгромить его передовые отряды и восстановить оборону по переднему краю.

Для этого танкисты совершили 30-километровый марш в условиях темного времени суток, с ходу развернулись в боевой порядок и нанесли условному противнику огневое поражение из вооружения танков Т-72Б3.

При этом тяжелая бронетехника и крупные скопления живой силы уничтожались с помощью 125-миллиметровой пушки, а разрозненные группы и небронированные автомобили из зенитного пулемета НСВТ и 7,62-миллиметрового пулемета ПКТ.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 40 единиц боевой и специальной техники.