На полигон Балтийского флота в рамках всеармейского этапа конкурса высадился «Морской десант-2020»

На протяжении недели более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющих команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, демонстрировали свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении боевых машин по пересеченной местности и на плаву. Увидеть мастерство моряков можно было в рамках всеармейского конкурса «Морской десант» на полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области.

Участники состязаний преодолели более 30 препятствий, которые их подстерегали на трех этапах конкурса: «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Трасса составила в длину порядка 10 километров, из которых 600 метров проходили по воде. Также морские пехотинцы индивидуально и в составе типового взвода морской пехоты выполняли комплексы физических упражнений, проходили маршруты с замысловатыми препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, и выполняли огневые стрельбы по различным мишеням.

В итоге первое место в общекомандном зачете заняли представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, на втором оказались курсанты-десантники из Рязанского училища ВДВ, а третье досталось команде Балтийского флота.

Победившая команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища представит Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020», который пройдет в рамках АРМИ-2020.