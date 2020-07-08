В Чечне разминировали около 600 га территории от взрывоопасных предметов

Военнослужащие сводной группы разминирования Южного военного округа (ЮВО) с начала 2020 года провели работы по очистке около 600 гектаров сельскохозяйственных угодий и лесного фонда от взрывоопасных предметов (ВОП) на территории Чеченской Республики.

Саперы начали работать с 1 апреля, охватив территорию более чем на 927 га в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах на высотах от 100 до 1,3 тысячи метров.

«В настоящее время они уже выполнили задачи по разминированию в двух районах, общая площадь работ составляет более 650 га. В ходе очистки местности было обнаружено 334 ВОП, из них 215 противопехотных мин», – сообщил старший оперативной группы по разминированию в Чеченской Республике, гвардии подполковник Сергей Кваша.

Работы военные специалисты проводят в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современные миноискатели ППО-2И.

Очистку территорий проводят с помощью более 15 единиц военной техники, а также расчетов минно-розыскных собак. Отдельно привлечены группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне. Всю поставленную задачу планируется завершить до конца ноября.