Зенитчики дают мастер-класс: на берегу Азовского моря стартовал конкурс «Чистое небо-2020»

На базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны сухопутных войск Южного Военного округа состоялось открытие всеармейского конкурса «Чистое небо-2020». На полигоне Ейский в Краснодарском крае с 5 по 11 июля будут соревноваться подразделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-82А.

В состязаниях принимают участие более 200 военнослужащих в составе 8 команд от военных округов.

«Уверен, что воины-зенитчики покажут высокий уровень подготовки, возможности нашего вооружения, умение слаженно действовать в любой обстановке. Пусть главным девизом всех участников конкурса будет – "Вышел на старт-побеждай!"», - поприветствовал участников командующий войсками ПВО сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Леонов.

В первый соревновательный день, когда проходил спортивный этап конкурса, военнослужащие из автоматов АК-74 на удалении до 500 м поражали мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа «Атака» преодолевали различные препятствия: «лабиринт», «ров», «разрушенный мост» и «лестница».

Далее в рамках соревнований зенитчики будут выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели как на встречном, так и на догонном курсах.

Военнослужащие также померяются мастерством в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности морского побережья с преодолением сложных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других.

Команда-победитель будет представлять ВС РФ на Международном конкурсе «Чистое небо» в сентябре. Все состязания проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм-2020.