Стрельба и дым: Таманская дивизия отметила 80-летие на учениях

Стрельбой, форсированием водных преград и преодолением огненно-штурмовой полосы военнослужащие Таманской дивизии отметили 80-летие своего гвардейского соединения в Алабино.

Военнослужащие прошли психологическую полосу препятствий, где все, как в реальном бою. Кругом огонь и дым, горели покрышки. Бойцы штурмовали здание с условными террористами. Для этого им пришлось быстро подняться по лестнице на второй этаж и уничтожить боевиков.

Мотострелки на этих учениях форсировали водную преграду. БМП-2 зашла воду, преодолела 200 метров и вышла на берег.

Визитная карточка Таманской дивизии - это конечно же танкисты. Лучшие российские танковые экипажи прошли по полигону. Именно здесь состоится международный этап «Танкового биатлона». Первый этап – «змейка». Несмотря на слякоть, танкисты показали хорошее время и точную стрельбу.

При прохождении противотанкового брода все зависит от мастерства механика водителя. Экипаж соединения занял первое место на всероссийском этапе конкурса «Танковый биатлон». Лучшая тройка сейчас тренируется на полигоне.

Командир танка Сергей Александров, который представит Россию на «Танковом биатлоне», рассказал о подготовке к соревнованиям.

«Каждый день стреляли на полигоне. Начинаешь привыкать к танку, понимаешь с одного слова всех», - рассказал командир танка Сергей Александров.

Наводчик танка Алексей Мамонтов признался, что отточил мастерство стрельбы до автоматизма, а механик водитель выучил на полигоне каждый бугорок.

Сегодня легендарной Таманской дивизии 80 лет. Танкисты уверены что в юбилейный год их ждет победа на армейских Международных играх. Они стартуют 23 августа. Наши экипажи еще ни разу не проигрывали.