В Орловской области открыли мемориальную доску командиру эскадрильи штурмовиков Ил-2 Паршину

На территории Залегощенской средней общеобразовательной школы №2 открыли мемориальную доску в честь дважды Героя Советского Союза Георгия Михайловича Паршина.

«Орловщина является местом важнейших сражений с немецко-фашистскими захватчиками. В каждом районе Орловской области люди помнят своих героев-земляков. Вот и на Залегощенской земле достойно увековечена память одного из самых знаменитых ее уроженцев, дважды Героя Советского Союза Георгия Михайловича Паршина, отважного летчика, командира авиасоединения легендарных штурмовиков Ил-2», - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

К марту 1944 года командир эскадрильи 943-го штурмового авиационного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт) капитан Паршин совершил 138 боевых вылетов на штурмовку скоплений живой силы и техники противника. 19 августа 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, он был удостоен звания Героя Советского Союза. К февралю 1945 года совершил еще 96 боевых вылетов на штурмовку вражеских позиций. 19 апреля 1945 года командир 943-го штурмового авиационного полка майор Паршин был награжден второй медалью «Золотая Звезда».

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«Георгий Михайлович Паршин (1916-1956) - ветеран Великой Отечественной войны, командир эскадрильи штурмовой авиации, майор, летчик-испытатель. После окончания Херсонской авиационной школы пилотов Осоавиахима и Высшей парашютной школы работал летчиком-инструктором в аэроклубах Днепропетровска, Чебоксар и Грозного. С 1941 года служил в рядах Красной армии. Воевал на Западном, Северо-Кавказском, Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Был командиром звена, эскадрильи, штурманом, командовал авиаполком», - рассказал заместитель председателя Орловского регионального отделения РВИО, заведующий музеем Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС Николай Андреев.

После войны Георгий Паршин работал в гражданском воздушном флоте, затем был летчиком-испытателем. Он дважды награжден орденом Ленина, а также орденами Красного Знамени, Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I степени.

В прошлом году в Орловской области было открыто 130 памятных досок Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, уроженцам Орловской области, переданных Российским военно-историческим обществом.