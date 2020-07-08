Путин поблагодарил Си Цзиньпина за направление делегации на Парад Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за направление делегации и китайских военных на Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также в других городах прошел 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году запланирована на 26 июля, в День военно-морского флота России. В этот же день в Санкт-Петербурге пройдет Главный военно-морской парад.