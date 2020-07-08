Корабли Северного флота отстрелялись по целям в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» отстрелялись по береговым целям на учениях в Баренцевом море. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Северного флота.

«На этапе развертывания экипажи провели учение по подавлению береговых целей условного противника артиллерийским огнем», - говорится в сообщении.

В течение ближайшего времени моряки отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и проведут ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, добавили в пресс-службе.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метра, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.