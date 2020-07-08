«Уверенный прием»: в Санкт-Петербурге прошли соревнования военных радиотелеграфистов

Сегодня в Санкт-Петербурге в Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного прошли состязания радиотелеграфистов в рамках Всеармейского конкурса «Уверенный прием-2020». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе конкурса участникам было необходимо вести прием буквенных и цифровых радиограмм, передавать радиограммы с использованием вертикального телеграфного ключа.

Тексты, предоставляемые конкурсантам на передачу, были отпечатаны буквами кириллицы и арабскими цифрами объемом 30 групп. Контроль за своей передачей с помощью головных телефонов. Качество и скорость передачи радиограмм оценивались судейской комиссией, которая осуществляла прием передаваемых радиограмм.

Также военные связисты выполнили нормативы по развертыванию техники и восстановлению поврежденного оборудования.

В конкурсе принимают участие съехавшиеся со всей страны команды от Западного, Восточного, Центрального, Южного военных округов, ВДВ, ВМФ, ВКС, РВСН, Сухопутных войск и т.д. Победители всеармейского конкурса войдут в состав российской сборной, которая представит страну на международном этапе конкурса.