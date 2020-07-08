Участники Общественного совета при МО посетили Главный храм ВС РФ

Участники Общественного совета при Министерстве обороны посетили Главный храм Вооруженных сил РФ.

Музыкант Игорь Бутман, президент Союза журналистов Москвы Павел Гусев, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прошли с экскурсией по собору.

Гости осмотрели своды Верхнего храма, украшенные витражами с изображениями воинских орденов, а также мозаичные картины, посвященные главным сражениям русского воинства.

Они прошли и 1418 шагов по галерее «Дорога памяти» - ровно столько дней продлилась Великая Отечественная война и убедились в грандиозных масштабах музейного комплекса. Там можно погрузиться в ключевые эпизоды войны, увидеть почти 35 миллионов портретов участников сражений и памятный комплекс с землей из братских могил, где можно почтить память погибших солдат.