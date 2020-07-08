Расчеты ЗРК «Тор-М2» отразили воздушную «атаку» в Подмосковье

В Подмосковье расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» отразили воздушную атаку. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Поднятая по тревоге батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи», - говорится в сообщении.

Боевой расчет батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне. Обнаружив цели, имитирующие летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника, экипажи выполнили электронные пуски ракет.

Всего в учениях приняло участие более 350 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до трех минут. Время реакции комплекса - 8-12 секунд. «Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.