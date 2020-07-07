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«Ярсы» преодолели «зараженный» участок: кадры патрулирования в Новосибирском ракетном соединении

Валентина Пескова
05:54 07.07.2020
При совершении марша на полевые позиции колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Плановые мероприятия по тактической подготовке пусковых установок ПГРК «Ярс» завершились выходом колонны техники на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении.

В ходе учений стратегические ракетчики отработали способы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, технику осуществления маршей на расстояние до 100 километров, рассредоточения машин со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, способов маскировки и охраны пусковых установок от захвата условным противником.

Совершая марш на полевые позиции, колонна ПГРК «Ярс» успешно преодолела условно зараженный участок местности. По вводной, диверсанты использовали химические фугасы, снаряженные отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения РХБЗ провели спецобработку агрегатов ракетного комплекса, включая автономные пусковые установки.

На летний период обучения запланировано проведение большого комплекса мероприятий по вопросам тактической подготовки соединений и воинских частей с выводом их на маршруты боевого патрулирования. Также должен состояться ряд командно-штабных учений с органами управления под руководством командующих ракетных армий и РВСН.

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