Военнослужащие ЮВО начали батальонно-тактическое учение в Абхазии

На территории Республики Абхазия военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению двустороннего батальонного тактического учения в горах и на побережье Черного моря. Разнородные подразделения российской военной базы ЮВО совершили 200-километровый марши на технике в назначенные районы учения.

Маневры пройдут на территории полигонов Нагвалоу и Цабал совместно с военнослужащими Минобороны Республики Абхазия. В ходе них батальонные тактические группы отработают действия друг против друга под прикрытием армейской авиации и сил Черноморского флота.

Завершающим этапом батальонного тактического учения станут боевые стрельбы, в которых военнослужащие, используя современную технику и вооружения, нанесут огневое поражение более чем одной тысячи наземных и воздушных целей - мишеней, имитирующих бронетехнику, пехоту и вертолеты условного противника.

В недельном учении принимают участие более тысячи военнослужащих ЮВО, свыше 200 единиц различной техники, среди которой БТР-82А и танки Т-72Б3.