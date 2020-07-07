Связь восстановлена: в Северной Осетии завершен третий этап конкурса «Уверенный прием-2020»

Для связистов Южного военного округа (ЮВО) завершен третий отборочный этап конкурса полевой выучки «Уверенный прием-2020». Он проходил на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, которое дислоцируется в Северной Осетии.

Команды воинских соединений округа выполнили теоретическую часть на знание тактико-технических характеристик средств связи и восстановления связи в различных условиях и обстановке. А после перешли к выполнению практических упражнений на полигоне Шалхи. Там им предстояло выполнить задания по отправке и перехвату зашифрованных сообщений с различных средств связи, дешифровку полученных сообщений и координацию работы узла связи. Новым упражнением для команд стал ремонт средств связи в полевых условиях.

Судьи осложняли работу участников при помощи вводных условий. Так, команды участников просили отразить нападение на узел связи «диверсантов», применить средства общевойсковой защиты в условиях применения условным противником биологического оружия.

В конкурсе приняли участие более 150 человек, было задействовано около 30 единиц техники связи. Впервые в состязаниях приняли участие расчеты ремонтных мастерских связи ЮВО. По окончании мероприятия из его победителей была сформирована команда, которая представит ЮВО на всероссийском этапе конкурса в Санкт-Петербурге.