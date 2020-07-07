Черноморский флот приступил к слежению за группой кораблей НАТО

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группой сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.