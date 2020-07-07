Черноморский флот приступил к слежению за группой кораблей НАТО
Черноморский флот России следит за действиями постоянной минно-тральной группой сил первоочередного задействования НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря.
Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном сегодня.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группой сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении.
1 июля, 29 и 26 июня российские военные сообщали о вылетах истребителей на «перехват» американских разведывательных самолетов над Черным морем.