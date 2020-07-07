В Калининградской области завершился финальный этап конкурса «Морской десант - 2020»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища завоевали первое место в финальном этапе конкурса «Морской десант», сообщает Минобороны России. Второе место досталось курсантам Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, третье - морпехам Балтфлота. Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр.

«Более 200 морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища завершили прохождение третьего этапа конкурса - "Эстафета"», - говорится в сообщении.

На третий этап привлекались команды в полном составе. Участникам необходимо было на боевых машинах БТР-82А пройти четырехкилометровую трассу с препятствиями, выполнить огневые нормативы из вооружения боевых машин, а также выйти на плав в Балтийское море.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стены до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.