Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Здания взлетают на воздух: кадры работы военных инженеров в Приамурье

Андрей Аркадьев
12:05 07.07.2020
Работы ведутся в Свободненском районе Амурской области.
Здания взлетают на воздух: кадры работы военных инженеров в Приамурье
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Приамурье военные инженеры взорвали старые постройки, расположенные на территории бывших военных городков. Списанные аварийные здания представляют опасность для жизни людей, поэтому от них решено было избавиться.

Всего военнослужащие планируют уничтожить 16 таких сооружений. Для выполнения задачи сформировано сводное подразделение из примерно 30 квалифицированных и опытных военнослужащих-контрактников.

Часть сооружений сносится с помощью инженерной техники, а там, где это сложно осуществить, строения разрушают методом подрыва.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.07.2020, 23:43
Слуцкий: Москва адекватно и взвешенно ответит на новые санкции Лондона
Дата07.07.2020, 05:54
«Ярсы» преодолели «зараженный» участок: кадры патрулирования в Новосибирском ракетном соединении
Дата07.07.2020, 02:01
Названа предварительная дата возобновления сезона в NHL
Дата06.07.2020, 16:16
Россия готовит танк «Армата» к поставкам на экспорт
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:42 В стране и мире
В Москве задержан советник главы Роскосмоса Сафронов
10:30 В стране и мире
Радиоактивный вертолет из Германии задержали во Владивостоке
09:39 В стране и мире
«Подавленный и расстроенный»: адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актера
08:30 В стране и мире
Видео
«Муж следует долгу»: жена добровольца рассказала об отношении к вакцинации от COVID-19
07:54 В стране и мире
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Капот всмятку: опубликованы уникальные кадры краш-теста автомобиля Aurus
Видео
Коклюшкин ответил на обвинения в оскорблении жены Петросяна
Видео
Воспаление лимфоузлов и сепсис: названы симптомы бубонной чумы
Ученые назвали продукт, способный замедлить старение
Опасные для людей гусеницы шелкопряда появились в национальном парке «Куршская коса»
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.