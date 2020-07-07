Здания взлетают на воздух: кадры работы военных инженеров в Приамурье

В Приамурье военные инженеры взорвали старые постройки, расположенные на территории бывших военных городков. Списанные аварийные здания представляют опасность для жизни людей, поэтому от них решено было избавиться.

Всего военнослужащие планируют уничтожить 16 таких сооружений. Для выполнения задачи сформировано сводное подразделение из примерно 30 квалифицированных и опытных военнослужащих-контрактников.

Часть сооружений сносится с помощью инженерной техники, а там, где это сложно осуществить, строения разрушают методом подрыва.