«Пожаловаться не на что»: доброволец рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Военный врач Станислав, на котором испытали российскую вакцину от нового коронавируса, рассказал о своих ощущениях после ввода препарата. По словам добровольца, он чувствует себя замечательно и хочет поскорее увидеться со своей семьей.

«Самочувствие отличное, чувствую себя замечательно, температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям. Время идет своим чередом, но ничто не может заменить семью, детей, любимую работу. Как только приеду, обниму жену и детей, и как обещал дочери, отвезу ее в зоопарк в Ялту. Я сам из Севастополя, но мы очень любим этот город и поедем туда всей семьей», - рассказал он «Звезде».

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня: девяти из них ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Они получат препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины.

Ни у кого из участников эксперимента жалоб не было, состояние хорошее, осложнений или побочных реакций нет. Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков.