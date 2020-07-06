Команда военных из РФ поедет на международный конкурс «Мастера артиллерийского огня-2020»

Команда учебного центра ракетных войск и артиллерии представит Россию на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня - 2020». Это решение было принято заслуженно, после того, как в Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш Центрального военного округа завершились всеармейские соревнования по полевой выучке среди расчетов 120-мм минометных комплексов 2С12А «Мастера артиллерийского огня - 2020».

Лучшие показатели и первое место достались команда 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. Второе место -военнослужащие Центрального военного округа. Третье место - у команды Восточного военного округа.

Главный кубок всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня» команда победителей получила из рук начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерала-лейтенанта Михаила Матвеевского. Теперь победители Всеармейского конкурса отправятся в Казахстан, где примут участие в международном этапе «Армейских международных игр - 2020» с 25 августа по 3 сентября на полигоне Гвардейский.

Соревнования проходили в три этапа, на каждом из которых у военных были разные задачи. Артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А «Сани», в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов демонстрировали мастерство в преодолении различных препятствий, например, колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, участок маневрирования, обозначенный проходами на транспортной машине Урал-43206.