Команда ЗВО вырвала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ-2020

Определились победители и призеры всеармейского этапа «Танкового биатлона» АрМИ-2020. На первом месте в этом году оказалась команда Западного военного округа. Серебро завоевали военные ЮВО, а бронзу – ВВО.

О результатах одного из конкурсов Армейских международных игр сообщили в пресс-службе ЗВО.

Успешно справившиеся с испытаниями команды были награждены медалями и подарками на специальной торжественной церемонии, прошедшей на территории подмосковного полигона Алабино.

Битва за возможность представлять Российскую Федерацию на международных играх проходила между военнослужащими на протяжение целой недели.