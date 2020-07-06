Команда ЗВО вырвала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ-2020
Выигрывавшая на всеармейском этапе команда будет представлять Россию в следующих состязаниях международного армейского конкурса.
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Определились победители и призеры всеармейского этапа «Танкового биатлона» АрМИ-2020. На первом месте в этом году оказалась команда Западного военного округа. Серебро завоевали военные ЮВО, а бронзу – ВВО.
О результатах одного из конкурсов Армейских международных игр сообщили в пресс-службе ЗВО.
Успешно справившиеся с испытаниями команды были награждены медалями и подарками на специальной торжественной церемонии, прошедшей на территории подмосковного полигона Алабино.
Битва за возможность представлять Российскую Федерацию на международных играх проходила между военнослужащими на протяжение целой недели.