Выдержали оборону: военные ЦВО уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника

Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Оренбургской области, уничтожили бронетехнику условного противника в ходе тактического учения на полигоне Тоцкий.

Согласно замыслу практический действий, танкистам нужно было прорвать укрепленную оборону и поразить как живую силу, так и тяжелую бронетехнику. Экипажи танков Т-72Б3 огнем из 125-миллиметровых пушек без труда уничтожили танки и укрепленные объекты условного противника, которые располагались на дистанции стрельбы до 2 км.

Затем осталось лишь взять финальный аккорд: огнем из крупнокалиберных пулеметов НСВТ и 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ танкисты нанесли поражение живой силе и отразили налет беспилотной летательной авиации.

За основным розыгрышем учений наблюдал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, который инспектирует воинские части Поволжья.