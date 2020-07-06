Стрельба и тактика: летчики Балфлота совершили 50 вылетов под Калининградом, уничтожив условного «противника»

Десять экипажей летчиков самолетов Су-24 и Су-30 СМ морской авиации Балтийского флота было задействовано для практических ракетных стрельб и бомбометаний на полигоне в Калининградской области.

Летчики совершили около 50 вылетов, во время выполнения которых отработали более десяти тактических эпизодов задач по заданному плану - огневому обеспечению сухопутных подразделений, бронетехники и живой силы условного противника, уничтожению командных пунктов, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей. Экипажи также отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения «противником» средств радиоэлектронного подавления.

В ходе боевого применения экипажи, преодолев систему ПВО, произвели пуски 200 неуправляемых авиационных ракет, сбросили свыше 50 бомб калибра от 50 до 250 кг, а также выпустили более восьмисот 30-мм снарядов из авиапушек по различным целям на полигоне в Калининградской области.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняли как в дневное, так и в ночное время. В учении было задействовано более десяти самолетов, а также свыше 100 военнослужащих смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота.