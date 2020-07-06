Форсирование водной преграды на БМП-2: эффектные кадры учений ЗВО
Более тысячи механиков-водителей общевойсковой армии ЗВО форсировали водные преграды в Воронежской и Московской областях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи боевых машин пехоты преодолели водные преграды и уничтожили условных террористов во время учений в Воронежской области и Подмосковье.
В мероприятиях приняли участие свыше тысячи механиков-водителей общевойсковой армии Западного военного округа.
Перед началом тренировок экипажи прошли специальную подготовку, включающую в себя как теоретическую, так и практическую части.