День огня: «Грады», «Акации» и «Мста-Б» выжигают полигон в Челябинской области

Боевые расчеты «Градов» поразили позиции условного противника во время учений в Челябинской области. Задача батареи - сковать наступление вражеского подразделения численностью в несколько тысяч человек.

После систем залпового огня в дело вступила тяжелая артиллерия. На позицию выдвинулись самоходные гаубицы «Акация». Получив данные разведки, артиллеристы нанесли точечные удары, окончательно сорвав наступление условного противника, уничтожив всю его бронетехнику.

В масштабной тренировке артиллеристов на полигоне Чебаркуль участвовали и минометные расчеты. У них своя задача - оттеснить вражескую пехоту. Гаубицы «Мста-Б» открыли огонь и обеспечили плацдарм для будущего наступления. Каждое из этих тяжелых орудий одним залпом разрушает вражеский дот с толщиной стен в 1,5 метра.

Масштабные стрельбы артиллерии продолжили летний период обучения. Действия боевых расчетов в рамках «Единого дня огня» на полигоне Чебаркуль командование 90-й Гвардейской танковой дивизии оценило на «хорошо» и «отлично».